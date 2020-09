I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: elezioni, ufficializzate 15 candidature alla presidenza e 14 a vicepresidenza - Sono in tutto quindici i candidati alle elezioni presidenziali in programma il 7 febbraio 2021 in Ecuador. Quattordici formazioni politiche hanno già ufficializzato anche il proprio candidato alla vicepresidenza dinanzi al Consiglio nazionale elettorale (Cne). Unica casella vuota quella del candidato vicepresidente di Centro Democratico, ruolo per cui si era proposto l'ex capo dello stato Rafael Correa, prima che il Cne giudicasse non accoglibile la domanda al termine di una complessa vicenda politico-giudiziaria. Il plotone degli aspirati alla presidenza si presenta come il più corposo degli ultimi anni e riflette il momento di trasformazioni che vive il paese andino. Diversi analisti avvertono che solo pochi dei "presidenziabili" hanno reali chance di ottenere la vittoria finale e che molte delle candidature, oggi presentate per erodere spazi elettorali, verranno ritirate in corso d'opera. (segue) (Res)