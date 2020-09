I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: ex paramilitare Mancuso, pronto a comparire davanti a Commissione verità - L’ex paramilitare colombiano Salvatore Mancuso si è detto pronto a comparire davanti alla Commissione per la verità della Colombia per raccontare quello che sa sul fenomeno del paramilitarismo colombiano. “Ribadisco che sono pronto a comparire davanti alla Commissione per la verità (…). La Colombia ha bisogno di avanzare nella comprensione sociale di tutti gli attori, le cause e gli effetti del conflitto armato e del perché questa situazione persiste e si va aggravando”, ha scritto Mancuso in una lettera indirizzata all’ex negoziatore del governo colombiano negli accordi di pace con le Farc, Alvaro Leyva. Il narcotrafficante italo-colombiano, su cui pende una richiesta di estradizione in Colombia, ha quindi denunciato che non vi è “interesse politico” a ricostruire la verità dei fatti. “Si stracciano le vesti chiedendo verità, ma la sua ricostruzione viene ipocritamente ostacolata”, ha detto Mancuso. (Res)