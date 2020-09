© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: confini contesi, i ministri degli Esteri si incontreranno il 10 settembre - I ministri degli Esteri di India e Cina, Subrahmanyam Jaishankar e Wang Yi rispettivamente, discuteranno della situazione di tensione nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa, giovedì 10 settembre a Mosca, in Russia, a margine di una riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). L’arrivo del ministro indiano nella capitale russa è previsto per domani; quello dell’omologo cinese per il giorno successivo. Sempre a Mosca, a margine di un’altra riunione Sco, si sono già incontrati, il 5 settembre, i due ministri della Difesa: l’indiano Rajnath Singh e il cinese Wei Fenghe. Nell’incontro, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Nuova Delhi in un comunicato, si è convenuto sul fatto che “nessuna delle due parti dovrà intraprendere ulteriori nuove azioni che potrebbero complicare la situazione” o aggravare le questioni. Anche Pechino ha reso noto che Wei ha sollecitato l’impegno ad attenersi al “consenso raggiunto dai rispettivi leader e risolvere i problemi attraverso il dialogo e la consultazione”. Al tempo stesso, la Cina ha chiesto alla controparte di “rafforzare il controllo delle truppe spiegate al confine”, di non compiere gesti di provocazione e di non “diffondere in modo deliberato informazioni negative”. Il colloquio, durato poco più di due ore, è stato il primo di persona tra i due ministri dopo lo scontro nella Valle del Galwan, che lo scorso giugno ha provocato la morte di almeno 20 militari indiani. (segue) (Res)