- Hong Kong: polizia accusata di brutalità sui social per l'arresto di una dodicenne durante le proteste - La polizia di Hong Kong è finita nel mirino dell'opinione pubblica dopo l'arresto violento di una ragazza di 12 anni, avvenuto ieri nel quartiere di Mong Kok mentre erano in corso le manifestazioni degli attivisti democratici. Ieri, giorno in cui avrebbero dovuto teneri le elezioni del Consiglio legislativo (Legco), le strade della città, dopo qualche mese di calma, sono state animate dalle proteste contro la decisione della leader esecutiva Carrie Lam di rinviare di un anno il voto a causa dell'epidemia di coronavirus. In un video circolato sui social network, è stata ripresa l'azione della polizia mentre ferma la minorenne, scaraventandola a terra. La polizia, attraverso un post su Facebook, ha giustificato l'azione degli agenti in tenuta antisommossa sostenendo che la ragazza avrebbe agito in "modo sospetto", mentre erano in corso controlli e perquisizioni dei passanti per individuare chi avesse preso parte alla manifestazione. La ragazza, che è rimasta ferita a causa della colluttazione, ha detto di essere uscita con il fratello maggiore per acquistare materiale scolastico, ma che entrambi sono stati costretti a tornare indietro poiché l'area era stata isolata dalla polizia. Secondo quanto affermato all'emittente locale "i-Cable News", la ragazza ha deciso di fuggire perché spaventata. La madre della dodicenne ha detto alla testata "Apple Daily" che presenterà una denuncia formale sul caso, riferendo, inoltre, che entrambi i suoi figli sono stati multati in base alle legge che vieta gli assembramenti per il coronavirus. Nel corso della manifestazione di ieri, sono state arrestate circa 300 persone. (segue) (Res)