- Myanmar: leader Aung San Suu Kyi cancella il suo primo viaggio elettorale - Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato del Myanmar, oggi ha fatto sapere che non parteciperà al primo appuntamento della sua campagna elettorale, a causa dell'aumento dei contagi di coronavirus nel paese. San Suu Kyi, presidente della Lega nazionale per la democrazia, avrebbe dovuto visitare domani il collegio elettorale nella capitale commerciale di Yangon per dare il via alla sua campagna per le elezioni generali previste il prossimo 8 novembre. La leader ha reso nota la sua decisione di annullare la visita nel corso di una diretta Facebook, affermando di aver seguito il consiglio del ministro della Salute, Myint Htwe. La nazione del Sud-est asiatico ha segnalato ieri cento nuovi casi di coronavirus, il più grande aumento giornaliero da quando ha rilevato la sua prima infezione, a marzo, seguito da altri 45 casi positivi oggi. Il Myanmar non ha registrato nessuna nuova infezione di coronavirus nelle settimane scorse fino a metà agosto, quando le autorità hanno segnalato un focolaio nello stato occidentale del Rakhine. (segue) (Res)