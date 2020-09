© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: coronavirus, revocata libertà su cauzione a leader setta Sarang Jeil - Il Tribunale distrettuale centrale di Seul, in Corea del Sud, ha accolto la richiesta della Procura e revocato la libertà su cauzione a Jun Kwang-hoon, guida spirituale della setta Sarang Jeil, per violazione dei termini previsti. Il pastore e politico conservatore, che ricorrerà in appello, era stato incriminato a marzo per violazione della legge elettorale e poi rilasciato il mese successivo a condizione che non partecipasse ad alcun evento relativo al caso pendente. Il 15 agosto, invece, la sua congregazione ha aderito a una manifestazione antigovernativa, che ha portato in piazza Gwanghwamun, nel centro di Seul, circa 20 mila persone. Finora 1.163 membri di Sarang Jei, tra i quali Jun, sono risultati positivi. (segue) (Res)