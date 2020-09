© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: il presidente Duterte concede la grazia al marine Usa che uccise una transgender - Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte oggi ha concesso la grazia al marine statunitense Joseph Scott Pemberton, colpevole di aver ucciso nel 2014 una donna transgender, Jennifer Laude, in un motel di Olongapo. La settimana scorsa, quando le autorità giudiziarie di Olongapo hanno ordinato il rilascio anticipato del militare, riducendo la condanna da dieci a sei anni per buona condotta, la difesa della vittima ha fatto ricorso al tribunale d'appello. Tuttavia, il provvedimento di clemenza concesso dal presidente annulla tutti gli ostacoli legali del caso. Nessuna data è stata immediatamente annunciata per il rilascio di Pemberton, ma Duterte dovrebbe pronunciarsi sul caso nella giornata di oggi. La grazia è stata annunciata per la prima volta su Twitter dal segretario degli Esteri, Teodoro Locsin, e successivamente confermata dal portavoce presidenziale Harry Roque, che ha rappresentato la famiglia Laude durante il processo. In una dichiarazione della legale della famiglia della vittima, Virginia Suarez, ripresa da "Channel News Asia", la grazia viene definita una "presa in giro" del sistema giudiziario del paese. L'annuncio del provvedimento ha contribuito ad alimentare il sentimento anti-americano nella nazione del Sud-est asiatico, dove alcuni gruppi di attivisti chiedono la rimozione della presenza militare statunitense. Pemberton non ha trascorso la sua pena in uno dei penitenziari filippini notoriamente sovraffollati, ma in isolamento in una struttura militare a Manila, grazie all'accordo bilaterale Visiting Forces Agreement che regola le procedure che coinvolgono il personale militare statunitense nelle Filippine. (Res)