Colleferro: Palozzi (Cambiamo), istituzioni insieme contro violenza

- Quanto avvenuto a Colleferro "ci lascia sconvolti. Siamo di fronte a un episodio di violenza assolutamente inaccettabile, barbara, che stigmatizziamo con forza e che non può e non deve rimanere impunita: la disumanità e la crudeltà mostrata da questi giovani assassini è ingiustificabile e, auspichiamo, la giustizia faccia presto il suo corso ed emetta una pena esemplare per i colpevoli". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "In questo momento di immenso dolore - aggiunge - il primo pensiero va dunque alla famiglia del giovane Willy, alla quale esprimiamo la nostra più sentita vicinanza, e alle comunità di Colleferro, Paliano e Artena. L'auspicio adesso è che le istituzioni, a tutti i livelli, si mettano una mano sulla coscienza e lavorino insieme affinché siffatti episodi di violenza e atti di tale tragicità non si ripetano più".(Com)