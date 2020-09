Bielorussia: deputati M5s condannano rapimento Maria Kolesnikova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che sta avvenendo in Bielorussia non può che preoccuparci, siamo di fronte alla violazione dei più basilari diritti umani. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri. "Lascia sgomento la notizia odierna della sparizione di molti leader, compresa Maria Kolesnikova che si aggiunge a quella di altre 633 persone: stiamo assistendo a una repressione da parte delle autorità contro l'opposizione che ieri ha marciato per chiedere le dimissioni di Aleksandr Lukashenko. Per questo auspichiamo l'interruzione immediata delle violenze e il ritorno ad un dialogo interno fra Lukashenko e le forze di opposizione", si legge nella nota. "Come affermato anche dal ministro Di Maio, sosteniamo l'adozione di una risposta unitaria della Ue che ha definito alcuni chiari principi, oltre al non riconoscimento delle elezioni presidenziali svolte in Bielorussia. La soluzione non può che passare, infatti, per nuove elezioni rispettose dei più elevati standard internazionali" aggiungono i deputati. "Il rapimento di Maria Kolesnikova è un atto da condannare e che deve far riflettere tutta la comunità internazionale sulla gravità della situazione in Bielorussia", conclude la nota. (Res)