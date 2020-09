Kosovo-Serbia: premier Hoti, soddisfatto da pieno coordinamento tra Ue e Usa su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento tra l’Unione europea e gli Stati Uniti per favorire l’accordo finale tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti “è completo”. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, che ieri ha incontrato a Bruxelles l’inviato speciale dell’Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani, Matthew Palmer. “Abbiamo discusso degli sviluppi del dialogo fino ad ora e dell'incontro ad alto livello di domani. Sono molto lieto di vedere il pieno coordinamento tra l'Ue e gli Stati Uniti per quanto riguarda l'accordo finale tra Kosovo e Serbia ", ha scritto Hoti su Facebook. (segue) (Alt)