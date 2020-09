Speciale scuola: Sasso (Lega), ridurre numero alunni per classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera sottolinea: "Ridurre il numero di alunni per classe, dalla media di 26 (ma in numerosi casi anche di 28 alunni per classe) a quella di 14 alunni per classe. Questo è un modo importante, se non l'unico - continua il parlamentare in una nota -, per diminuire drasticamente i rischi di contagio che potrebbero verificarsi fin dai primi giorni dell'imminente anno scolastico. Così facendo si otterrebbero anche indubbi vantaggi per la didattica, potendo valorizzare, tra gli alunni, le eccellenze e potenziando l'opera di recupero per gli alunni che hanno accumulato lacune, anche a causa della mancata didattica degli ultimi mesi". L'esponente leghista aggiunge: "Possibile che al ministero dell'Istruzione nessuno lo capisca? Perché investire centinaia di milioni di euro in banchi, con bandi aggiudicati da aziende sulle quali pende più di un interrogativo, anziché investire in personale e didattica? Non sarà che per caso, dalle parti del governo, qualcuno stia pensando ad altro rispetto al bene degli studenti? Pongo questo interrogativo non solo al ministro Azzolina, ormai in balìa di sé stessa e della sua totale inadeguatezza - conclude Sasso -, ma soprattutto al presidente Giuseppe Conte. Revochi immediatamente questi inutili bandi e utilizzi le ingenti risorse oggi a disposizione, per il bene dei nostri figli e degli insegnanti". (Com)