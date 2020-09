© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma, ha affermato che sulla questione dei banchi "si è scatenata un’ilarità su cui ho sorriso. Non ricordo mai un governo che abbia investito per comprare 2,4 milioni di banchi ed ammodernare gli arredi scolastici. Il nostro è un investimento - ha concluso l'esponente dell'esecutivo - che resterà per il futuro". (Rin)