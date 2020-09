Russia: Titov a "Nova", Mosca è alla ricerca di equilibrio per trattato fiscale con Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella rinegoziazione del trattato fiscale con Cipro, il governo russo è alla ricerca di un equilibrio migliore, nel contesto di una competizione globale per l'attrazione di investimenti. È quanto dichiarato ad "Agenzia Nova" dal il plenipotenziario presidenziale russo per i diritti degli imprenditori, Boris Titov, commentando la rinegoziazione tra Mosca e Nicosia del trattato fiscale bilaterale. "Il governo russo ha cercato di trovare un equilibrio corretto. La sproporzione nel vantaggio a favore delle imprese era chiara. Sebbene non si tratti di un offshore, ma di un paese con una pressione fiscale ridotta, per le aziende e comodo nel processo di distribuzione dei dividendi. Parliamo di Cipro, come di Lussemburgo e Paesi Bassi. Le tasse di per sé de-stimolano le imprese. Ma non credo che questo significhi che, semplicemente, possa essere messo fine a tutto. Piuttosto, ne emergerà una qualche forma di concorrenza (tra i due Stati). Emergerà una serie di nuovi stimoli per attirare a se investimenti", ha dichiarato il garante dei diritti degli imprenditori e delle imprese in Russia. "Sarà una normale battaglia concorrenziale per l'attrazione degli investimenti. Anzi degli investitori. Si tratta, in primo luogo, di appianare le differenze", ha concluso, aggiungendo che la ricerca di nuovi equilibri è in corso con le autorità di altri paesi con condizioni fiscali di vantaggio. (segue) (Rum)