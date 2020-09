Russia: Titov a "Nova", Mosca è alla ricerca di equilibrio per trattato fiscale con Cipro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal punto di vista del trattato contro la doppia imposizione, Cipro era un caso unico. Il problema si è posto invece con il sistema bancario, quando nel 2014 un gran numero di conti russi è stato 'bruciato', convertito in azioni della stessa Banca di Cipro, per un problema di liquidità", ha aggiunto Titov. Il garante dei diritti degli imprenditori ha ricordato che la creazione di un sistema imprenditoriale stabile ed affidabile in Russia, caratterizzato da una tendenza alla trasparenza sui proventi da parte delle imprese, passa di necessità attraverso l'emersione delle aree grigie. Uno degli strumenti è appunto la cosiddetta "amnistia dei capitali", un istituto lanciato dal governo russo per incentivare il ritorno dei capitali sottratti al sistema fiscale nazionale attraverso la registrazione di società all'estero. (Rum)