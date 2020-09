Sardegna: in piazza il 10 settembre i 250 lavoratori dell'Ara per inserimento in organici agenzia Laore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torneranno in piazza i 250 dipendenti dell'ARA, l'associazione regionale degli allevatori che chiedono di essere integrati nell'organico dell'agenzia regionale Laore. Lo faranno il prossimo 10 settembre di fronte al palazzo del Consiglio Regionale a Cagliari. "Da anni - si legge nella lettera firmata dalla segretaria regionale Uila (unione italiana dei lavoratori agroalimentari), Gaia Garau - questa Segreteria Regionale segue con attenzione la vicenda dei lavoratori dipendenti dell'Associazione regionale allevatori. A seguito del commissariamento è stata avviata, agli inizi di quest'anno, la procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale dipendente, che si concluderà il 31 dicembre 2020, con la cessazione di 250 lavoratori". La missiva è indirizzata ai presidenti della Regione e del Consiglio regionale, agli assessori degli affari generali e dell'agricoltura: la richiesta è quella di un incontro in tempi brevi per risolvere la vertenza. (segue) (Rsc)