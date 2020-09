Sardegna: in piazza il 10 settembre i 250 lavoratori dell'Ara per inserimento in organici agenzia Laore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio Regionale nella scorsa legislatura, con la legge regionale n.47/2018 – si legge ancora nella lettera - ha tracciato una soluzione alla vertenza, rendendo finalmente attuabile l'assorbimento di questi lavoratori presso l'Agenzia Laore in base a quanto già previsto dall'art. 2 co. 40 della L.R. n. 3/2009, attraverso un concorso riservato e un concorso pubblico per i dipendenti esclusi dalla condizioni previste dalla norma precedente. "Nonostante la procedura di selezione sia stata impugnata davanti al Tar, che ancora non si è pronunciato – continua la lettera - la legge di per sé è da considerarsi legittima, e di fatto immediatamente applicabile. Dunque troviamo inaccettabile il perdurare di questa fase di incertezza. Il rischio che si sta correndo è quello di abbandonare 250 famiglie e di privare gli allevatori sardi di un prezioso e fondamentale servizio". "La mobilitazione – questa la conclusione della lettera del sindacato - vedrà la partecipazione di alcune delle sigle sindacali che rappresentano i lavoratori della Ras, dimostrando che non esiste una conflittualità tra i lavoratori e come sia possibile trovare una soluzione che da un lato salvaguardi 250 i posti di lavoro, e dall'altro valorizzi professionalmente i dipendenti dell'Agenzia Laore". (Rsc)