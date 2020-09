Sicurezza: il bilancio settimanale Polfer nelle stazioni del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 7.300 persone identificate, 3 persone arrestate, 15 denunciate in stato di libertà, di cui 2 minori, 418 le pattuglie impegnate in stazione, 7 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 2 al regolamento di Polizia ferroviaria: questo il bilancio dell'attività della Polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. Il 31 agosto un cittadino straniero, di 24 anni, è stato arrestato a Roma Tiburtina dagli agenti della Polizia ferroviaria per i reati di violenza sessuale e di reati contro il testo unico per l'immigrazione. Gli agenti sono intervenuti su richiesta del capotreno per una persona che poco prima aveva tentato di baciarla, dopo averla presa di spalle e stretta a sé. Intervenuti, l'hanno bloccato ed arrestato. (segue) (Rer)