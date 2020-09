Sicurezza: il bilancio settimanale Polfer nelle stazioni del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 settembre, gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polfer per il Lazio hanno arrestato uno straniero responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso, a seguito di un controllo, è risultato avere diversi involucri di sostanza stupefacente celati nel proprio abbigliamento, oltre ad una somma di denaro provento dell'attività stessa. La sostanza veniva sottoposta a sequestro e lo straniero arrestato. Lieto fine dopo tanta paura per due bambine "lasciate in stazione" dai genitori il 5 settembre. I due coniugi non hanno notato l'imminente partenza del treno dalla stazione Termini ed hanno continuato a sistemare i bagagli, proprio mentre il convoglio ha chiuso le porte ed è partito. (segue) (Rer)