Sicurezza: il bilancio settimanale Polfer nelle stazioni del Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed infine la notte scorsa gli agenti Polfer del Settore Operativo di Roma Termini hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per il reato di resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale. I poliziotti, su segnalazione del capotreno, sono intervenuti all'arrivo di un treno alla stazione Termini dove hanno fermato un uomo che poco prima, viaggiando su un convoglio ferroviario senza biglietto, ha assunto un atteggiamento aggressivo, offensivo e non collaborativo, minacciando il personale ferroviario che stava effettuando il servizio di controlleria. (Rer)