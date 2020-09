Energia: ministro russo Novak, Nord Stream 2 sarà completato nonostante difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Nord Stream 2 è ancora rilevante per la Russia, nonostante un temporaneo calo della domanda di gas in Europa. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia russo, Aleksander Novak, ai giornalisti a margine del concorso "Leader della Russia". Il gasdotto sarà completato, ha assicurato il ministro. "Questo progetto sarà realizzato. Sì, ci sono alcune difficoltà, ma nonostante ciò proseguirà", ha dichiarato il ministro. "Non possiamo, sulla base di un momentaneo calo della domanda, affermare che tali progetti infrastrutturali non sono necessari. Questo è un progetto a lungo termine valido per molti decenni", ha dichiarato Novak. Il gas naturale resta una delle fonti più importanti del bilancio energetico, la sua quota crescerà "nonostante il passaggio alle rinnovabili" nell'Unione europea. (Rum)