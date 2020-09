Libano: premier Conte stasera a Beirut, domani incontri con i vertici dello Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, segue la missione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, avvenuta lo scorso 24 agosto, e la visita della vice ministra degli Affari Esteri, Emanuela Del Re, avvenuta la scorsa settimana. “Bisogna guardare al Libano con un’ottica più a 360 gradi, sia nei rapporti bilaterali che in questa emergenza”, ha spiegato ad “Agenzia Nova” l’ambasciatrice d’Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, in un’intervista concessa lo scorso 26 agosto. “Anche nell’emergenza il nostro ruolo è stato a tutto campo fin delle prime ore”, ha sottolineato Bombardiere. “E’ molto conosciuta la presenza della missione Unifil con un ruolo italiano incontestabilmente di primissimo piano. Ma c’è anche molto altro, per esempio una storia molto importante di cooperazione allo sviluppo: in questo Italia e Libano sono partner fin dagli inizi degli anni Ottanta”, ha riferito ancora la diplomatica italiana. (segue) (Mom)