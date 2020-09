Libano: premier Conte stasera a Beirut, domani incontri con i vertici dello Stato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è uno dei principali paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo dell’Italia, con un’ampia diversificazione dei settori: dal patrimonio archeologico alle infrastrutture per il trattamento delle acque reflue, dagli interventi a sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione alla sanità, dalle scuole al lavoro a sostegno dei rifugiati siriani e ancor prima delle comunità palestinesi. Un intervento, quello dell’Italia, che è diffuso in tutto il territorio da Nord a Sud, passando per Beirut. “La nostra presenza è capillare. Se chiedete ai libanesi se l’Italia c’è o non c’è, vi risponderanno che ci conoscono da anni. E' una storia antica, con interventi molto diversificati”, ha aggiunto l’ambasciatrice, soffermandosi in particolare sul patrimonio archeologico. “Il Libano ospita molti siti Unesco patrimonio dell’umanità e l’Italia è il paese che più degli altri si è concentrato in questo settore con degli interventi di recupero straordinari, ad esempio nel sito romano Baalbek, con il restauro delle colonne del tempio di Giove: sono storie poco conosciute ma di assoluto valore per il Libano”, sottolinea la diplomatica italiana. “In questo settore siamo riconosciuti dei leader per qualità degli interventi che mettono in luce una nostra eccellenza nazionale", ha spiegato ancora Bombardiere. (segue) (Mom)