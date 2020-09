Libano: premier Conte stasera a Beirut, domani incontri con i vertici dello Stato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non è rilevante per volume, ma dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed è anche piattaforma di lancio verso l’area mediorientale, mettendo al servizio le sue affinità con il mondo occidentale e i relativi sistemi industriali. “Noi siamo stati tradizionalmente un partner commerciale importante nel corso degli anni, siamo fra i principali esportatori in questo paese. Tutto questo ha subito la crisi che conosciamo: c’è stata una contrazione delle importazioni libanesi dal 2018 al 2019 in poi. Difendiamo le nostre quote di mercato, che sono importanti, ma l’export di tutti si è contratto negli ultimi due anni, non solo il nostro. Oltre alla crisi economica, quindi alla contrazione del Pil, c’è stata anche la crisi bancaria e valutaria con un'enorme difficoltà per gli importatori libanesi di finanziarsi, anche quelli che avevano i contratti aperti: si è innescata questa ulteriore difficoltà”, ha detto ancora l’ambasciatrice. (segue) (Mom)