Libano: premier Conte stasera a Beirut, domani incontri con i vertici dello Stato (7)

- Non appena le condizioni economiche e politiche lo consentiranno, la strategia dell’Italia è puntare sui partenariati produttivi. “Dobbiamo sostenere le nostre importazioni che possono essere utili allo sviluppo di alcuni settori produttivi libanesi: penso ad esempio all’agroalimentare ma anche all’industria leggera. C’è una complementarietà evidente tra la tecnologia italiana e i settori che potrebbero essere effettivamente sostenuti in Libano. C’è anche un discorso di piccole e medie imprese che è un po’ il nostro tessuto economico, ma lo è anche qui in Libano”, ha spiegato la diplomatica italiana. Le esportazioni italiane in Libano sono passate da 1,51 miliardi di euro nel 2017 a 1,38 miliardi di euro nel 2018 fino a 1,76 miliardi di euro nel 2019. Nel periodo maggio-giugno del 2019, secondo le elaborazioni dell’ambasciata d’Italia su dati dell’Agenzia Ice su fonte Istat, l’export si è fermato a 196,2 miliardi di euro, circa il 60 per cento meno rispetto allo stesso periodo dello 2019. (segue) (Mom)