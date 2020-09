Libano: premier Conte stasera a Beirut, domani incontri con i vertici dello Stato (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vanno dimenticate, infine, le opportunità che potrebbero fornire le prospezioni di idrocarburi nel Mediterraneo. “Total, Eni e Novatek hanno condotto le esplorazioni nel blocco 4 e ad aprile sono usciti i primi risultati. Ci sono risorse, ma è ancora tutto da valutare sotto il profilo della commerciabilità. Ulteriori attività di esplorazione in altri blocchi che fanno parte della prima concessione sono rinviate all’anno prossimo”, ha rivelato Bombardiere. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. La nave perforatrice ha raggiunto le acque libanesi il 25 febbraio 2020. Il Libano riponeva grandi speranze nella scoperta di quantità commerciali di gas in due dei dieci blocchi messi a gara. Tuttavia, i risultati preliminari della perforazione nel Blocco 4 non sono ancora riusciti a determinare l'esistenza di un giacimento di gas, ma hanno dimostrato la presenza di gas a varie profondità all'interno degli strati geologici nell’area a margine del bacino. Per le autorità libanesi i dati geologici e petro-fisici ottenuti dalla perforazione del pozzo sono una ricchezza di informazioni che contribuiranno a migliorare le possibilità di una scoperta commerciale nella campagna di perforazioni che proseguirà nel 2021. (Mom)