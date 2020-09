Germania: aumentano gli estremisti islamici in Brandeburgo, 190 nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano gli estremisti islamici in Brandeburgo, da 180 nel 2018 a 190 nel 2019, con circa 70 provenienti dal Caucaso settentrionale, in particolare dalla Cecenia, di cui alcuni legati allo Stato islamico. È quanto si apprende dal rapporto annuale dell'Ufficio statale per la protezione della Costituzione, il servizio segreto del Brandeburgo, presentato oggi dal ministro dell'Interno del Land, Michael Stuebgen. Per l'apparato di sicurezza del Brandeburgo, l'incremento è dovuto anche a “una migliore conoscenza” del fenomeno. Le autorità stanno assumendo un rischio maggiore, perché negli ultimi anni “gli estremisti islamici sono giunti in Germania approfittando della migrazione dei profughi”. Alcuni hanno esperienze di combattimento come jihadisti. A causa della sconfitta militare dello Stato islamico in Siria e in Iraq, diversi miliziani dell'autoproclamato califfato che avevano lasciato la Germania, in parte cittadini tedeschi, hanno cercato di tornare nel paese. In territorio tedesco, tali soggetti hanno tentato di unirsi nuovamente alo Stato islamico o ad altre organizzazioni terroristiche. Intanto, altri gruppi dell'Islam radicale provano a influenzare la comunità musulmana in Brandeburgo, di dimensioni relativamente ridotte. Tra le organizzazioni più attive risultano i Fratelli musulmani. Tuttavia, la maggior parte dei tentativi del gruppo di prendere piede in Brandeburgo e di attrarre nuovi seguaci “sono falliti”, nota l'Ufficio statale per la protezione della Costituzione. (Geb)