Francia: Edf, i sindacati chiedono di incontrare il premier Castex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) chiedono di incontrare il primo ministro, Jean Castex. Le quattro federazioni sindacali della società, Confederazione generale del lavoro (Cgt) Confederazione francese democratica del lavoro (Cdft) Force Ouvrière Energies et Mines e Cfe-Cfc Energies hanno annunciato di aver inviato una lettera al premier chiedendo un incontro "sul futuro dell'azienda", che temono venga "smantellata". "Forte della mobilitazione dei dipendenti del gruppo Edf alla fine del 2019, l'interfederale vuole allertarlo sulla situazione di Edf e informarlo della sua visione in merito al futuro dell'impresa e al ruolo centrale che deve avere nella politica energetica e climatica del paese", si legge in un comunicato. I sindacati accusano poi il governo di essere "responsabile del deterioramento finanziario" di Edf e chiedono i mezzi necessari a investire "per partecipare pienamente al rilancio industriale di cui il paese" ha urgentemente bisogno. (Frp)