Colleferro: Acli, violenza inaccettabile, preghiamo per il giovane Willy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Acli di Roma e provincia "vogliono testimoniare la propria vicinanza alla famiglia del giovane Willy Monteiro Duarte, sconvolta da questa indicibile tragedia, così come a tutta la comunità di Colleferro. Gesti di violenza come questo non sono accettabili, non è possibile trovarsi a piangere la morte di un ventunenne, che aveva tutta la vita davanti a sé, che ha soltanto cercato di difendere un amico dalla rabbia cieca di quattro coetanei". È quanto dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, in merito alla morte di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte a Colleferro da quattro persone. "Fatti come questo – aggiunge Borzì - sottolineano ancora di più quanto sia importante, da parte della società civile, mettere in campo progetti educativi che sappiano coinvolgere i giovani e farli crescere in ambienti tutelati e in cui si possono tessere relazioni sane. È quello che stiamo facendo e che continueremo a fare come Acli, anche con il nostro circolo di Colleferro Monti Lepini, con il quale intanto oggi dedichiamo una preghiera al giovane Willy". (Com)