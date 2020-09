Speciale scuola: Pittoni (Lega), flop ministro Azzolina anche su chiamata docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, osserva: "Solo tre aspiranti in Lazio, 56 in Lombardia, 54 in Veneto. Sono i numeri dell'ennesimo flop del ministro Azzolina - prosegue il parlamentare in una nota -, la cosiddetta 'call veloce', cioè l'assunzione in regione diversa da dove il docente ha vinto il concorso (senza neanche togliere il blocco quinquennale), voluta per fare un favore ad Azzolina che così puntava a compensare i vuoti creati dal suo no al nostro piano di stabilizzazione da graduatorie per disporre di tutti gli insegnanti titolari al riavvio delle lezioni". Secondo l'esponente leghista, "è la certificazione del fallimento di una procedura che ha sottratto tempo prezioso per organizzare le convocazioni dei supplenti e che ha avuto un costo amministrativo enorme, per non parlare di quello dell’infrastruttura informatica". (Com)