Speciale scuola: Frosinone, sindaco, riparte "Solidiamo", borse di studio e premi per studenti meritevoli

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha attivato, anche quest'anno, la nuova edizione di Solidiamo Formazione per i ragazzi del capoluogo. Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa dell'amministrazione Ottaviani, prevede l'erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni meritevoli delle scuole medie e superiori di Frosinone grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50 per cento delle indennità di funzione di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. "L'anno appena trascorso è stato segnato dall'emergenza sanitaria, che ha imposto una serie di radicali cambiamenti nell'assetto didattico, così come lo abbiamo sempre inteso, con l'adozione di misure straordinarie - dichiarato in una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani -. L'intera istituzione scolastica e le figure che vi fanno quotidiano riferimento (i dirigenti, il personale docente e non docente, le famiglie e, soprattutto, gli studenti di ogni ordine e grado) hanno compiuto un lavoro enorme ed encomiabile affinché fosse comunque garantito, nei mesi scorsi, il rispetto di due diritti sanciti dalla Costituzione: quello allo studio e quello alla salute di tutti. L'amministrazione comunale . conclude il sindaco - consapevole della delicata fase che la scuola sta vivendo, comunica che ha previsto, anche quest'anno, nell'ambito del progetto Solidiamo, l'erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni meritevoli delle Scuole Medie e Superiori di Frosinone". (Com)