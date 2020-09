Speciale scuola: Marin (FI), colpa è di Azzolina ma responsabilità fallimento è di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, osserva che "mancano dieci giorni all'inizio della scuola e ci sono ancora migliaia di cattedre non coperte. Il distanziamento che fin da subito si era capito sarebbe stato un elemento fondamentale non è garantito - continua il parlamentare in una nota - perché mancano le aule. Di termoscanner all'entrata delle scuole per rilevare la febbre, una misura di salute pubblica, non c'è traccia alcuna. E ancora gli esami sierologici e i tamponi per gli insegnanti e il personale scolastico sono facoltativi e non obbligatori per cui alcuni non vi si sottopongono. Ma pure il problema del trasporto pubblico in sicurezza è irrisolto. Sono trascorsi sei mesi da quando l'Italia si è trovata nell'occhio del ciclone". L'esponente di FI prosegue: "Cinque mesi da quando si è capito che la scuola per lo scorso anno scolastico era finita. Non era necessario un genio per capire che ci si doveva attrezzare per l'anno successivo. E il governo ha prodotto così poco che oggi il caos regna sovrano. E milioni di famiglie sono nell'incertezza rispetto alla riapertura. Il ministro Azzolina ha tantissime colpe è chiaro. Ma la responsabilità - conclude Marin - è tutta di chi sta al vertice della piramide: il presidente del Consiglio Conte. Ed è sempre più evidente che il fallimento della riapertura delle scuole segnerà la fine del governo delle quattro sinistre". (Com)