Speciale scuola: Azzolina, al banco senza mascherina se distanziati

- "La mascherina si deve usare nei movimenti di dinamicità: quando il ragazzo va al bagno, durante la ricreazione. Nelle situazioni statiche in cui si è distanziati quindi si garantisce la sicurezza la mascherina si può abbassare". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ospite ad "Agorà" su Rai3, aggiungendo che "abbiamo lavorato per trovare spazi e garantire il distanziamento di un metro. Negli altri Paesi europei dove c'è metro di distanza bene altrimenti mettono tutti la mascherina. In Italia se c'è il distanziamento la mascherina al banco si può abbassare". (Rin)