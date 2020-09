Speciale scuola: Renzi, non discuto su Azzolina, priorità a ragazzi e riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riapertura della scuola "spero tutto vada bene ma dobbiamo fare tutti uno sforzo per questa settimana, poi faremo i conti su cosa ha funzionato e cosa no. Non discuto oggi dell'operato del ministro Azzolina, mi calmo e cerco di dare una mano". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. Se Azzolina è adeguata "lo vedremo dopo la riapertura delle scuole, chi si mette a discutere ora di totoministri non fa un buon servizio alla scuola", ha aggiunto. "Oggi diamo priorità ai ragazzi", conclude Renzi secondo il quale "se non riapriamo scuola e università dove vogliamo andare?". (Rin)