Scuola: Politi-Santoro (Lega), a Roma servono aule ma nel Municipio IV spazi sono occupati

- In tempi di emergenza sanitaria e con le nuove regole sul distanziamento "le scuole hanno bisogno di reperire sempre più spazi. Uno fra tanti è l'istituto comprensivo Pier Santi Mattarella che sorge nel quartiere di Casal Bertone nel Municipio IV, una zona che da anni è stata dichiarata in carenza di strutture scolastiche. L'Ic ha difficoltà a reperire aule per ottemperare alla richiesta di distanziamento sociale, ma in realtà queste aule ci sarebbero, addirittura una scuola intera". Lo affermano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Roberto Santoro, già capogruppo Lega al Municipio IV. "Infatti a due passi dal plesso Giovanni Randaccio, scuola primaria e dell'infanzia, sorge il complesso occupato abusivamente da anni, la ex scuola Salvadori, ormai mandata in rovina dagli occupanti che nessuno ha fatto andar via - aggiungono -. Il Comune conosce bene questa situazione, perché l'indagine effettuata dalla commissione sicurezza di Roma Capitale aveva mappato già da anni la situazione disastrosa in cui versa il quartiere, tra mancanza di scuole e plessi occupati, ma nessuno ha mai preso in mano la situazione, continuando in uno stato di inerzia pericoloso. L'incapacità del Comune ha portato l'istituto ad avere difficoltà nel reperimento delle aree per la didattica, non potendo usufruire di spazi che gli spettano, perché occupati con la forza dai soliti cialtroni. I risultati - concludono - sono sotto gli occhi di tutti: gli studenti piccoli e grandi pagano il prezzo più alto affrontando molti disagi e gli abusivi continuano indisturbati a devastare il bene pubblico a spese dei contribuenti romani. Questa è la Roma di Raggi". (Com)