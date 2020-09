Colleferro: la sirena per Willy, tre comuni in lutto per il giovane ucciso dai “picchiatori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colleferro, Paliano e Artena, tre città in lutto ma il dolore e le indagini si concentrano sull’aiuola in cui Willy Monteiro Duarte è stato barbaramente ucciso a calci e pugni. “Chiuso per Willy”, sono i cartelli affissi sulle serrande abbassate delle attività commerciali che, tutte, hanno risposto al lutto cittadino proclamato a Colleferro dal sindaco Pierluigi Sanna. A mezzogiorno, il suono delle campane si è mischiato alle sirene della Avio e della Italcementi le maggiori aziende della città. “Le sirene del cambio turno degli operai – ha detto Sanna interpellato da Agenzia Nova – scandiscono la vita della cittadina. Oltre ai cambi turno suonano solamente in due casi: in caso di esplosione o il venerdì santo; oggi hanno fischiato per Willy”. Il 21enne di origini capoverdiane viveva con la famiglia a Paliano, comune della provincia di Frosinone confinante con Colleferro. A ucciderlo secondo le ricostruzioni investigative sono stati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, tutti di Artena e adesso in carcere a Rebibbia con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. Un quinto giovane, quello che era alla guida dell’auto con cui il gruppo di picchiatori è arrivato come fosse un “pronto intervento rissa”, è stato denunciato per lo stesso reato ma è a piede libero perché le testimonianze raccolte sul suo conto erano parziali e non sufficienti, evidentemente, per giustificare la misura dell’arresto. (segue) (Rer)