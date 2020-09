Colleferro: la sirena per Willy, tre comuni in lutto per il giovane ucciso dai “picchiatori” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fratelli Bianchi sono considerati il perno della terribile vicenda. Esperti di Mma, una disciplina sportiva da combattimento, hanno la loro pagina Facebook farcita di foto tutte muscoli, calci e pugni. Sono gli stessi che, secondo gli investigatori dei carabinieri, hanno tolto la vita al 21enne colpevole di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, calamitando la violenza del gruppo. La ricostruzione fatta sembra essere chiara. Alle tre della notte tra sabato e domenica nella zona della movida di Colleferro scoppia una lite tra due gruppi di giovani tra cui quello di Willy. Vola qualche schiaffo insieme a parole grosse, ma nulla di diverso dalle tante liti tra giovani, ma l’altro gruppo chiama, evidentemente, i “picchiatori” che arrivano in pochi minuti. I quattro scendono dal Suv e si trovano di fronte Willy che, nel frattempo, dopo essere andato a spostare l’auto, si era ritrovato da solo a tentare di rabbonire la lite tra un suo amico e un amico dei violenti. La violenza sul corpo del giovane è stata inaudita e sarà il medico legale a cui la procura di Velletri affiderà l’incarico dell’autopsia, a stabilire quale dei colpi inferti, sarà stato mortale. Botte anche ad altri tre giovani che poi sono stati refertati in ospedale a Colleferro. Nel frattempo, il comandante della stazione dei carabinieri ubicata a poca distanza, sentendo le urla, è sceso dal proprio alloggio per sincerarsi di cosa stava accadendo e trovando i giovani feriti con Willy agonizzante, ha chiamato i soccorsi e ha iniziato a indagare, arrivando in pochi minuti ai nomi degli autori dell’aggressione. Una celerità che ha permesso di rintracciarli e arrestarli in flagranza di reato. Una dinamica, quelle delle aggressioni, purtroppo nota, secondo molti giovani sia di Colleferro che di Artena. Quando uno del gruppo dei Bianchi aveva da discutere, bastava chiamare e i picchiatori arrivavano . (segue) (Rer)