Colleferro: la sirena per Willy, tre comuni in lutto per il giovane ucciso dai “picchiatori” (3)

- “Al Palio (di Artena) sono sempre loro a fare i macelli - dice un ragazzo che come altri accetta di parlare in anonimato - Sono armi letali. Fanno Mma da una vita. Stanno con i guantoni in mano da ragazzini e sanno che nessuno gli risponde e se la spadroneggiano”. In molti li conoscono. “Questi ragazzi qua non è la prima volta che fanno queste cose - spiega un altro giovane di Colleferro -. Questa storia è cominciata due anni fa. Anche l’estate e a scuola facevano così. Con uno di loro ho avuto a che fare anche io e con le stesse modalità: un mio amico stava prendendo da bere, lui è arrivato e lo ha spinto senza motivo; sapendo che gli amici ci aspettavano fuori. Quella sera i i buttafuori sono riusciti a mettersi in mezzo e nessuno si è ‘menato’. I buttafuori hanno minacciato di chiamare i carabinieri e la situazione è rientrata ma la loro modalità è stata sempre quella”. “Ho 31 anni – dice il sindaco Sanna- anche io qualche sera vado a prendere la pizza nei locali della movida. Questi signori non li ho mai visti. Ho saputo ieri i loro nomi dai carabinieri. La movida a Colleferro è causa di tanti problemi, dall’abbandono rifiuti all’ubriaco che dà fastidio e alle auto parcheggiate in doppia fila, ma non ha mai dato problemi di violenza o, men che mai, di uccisioni come quella che è avvenuta sabato notte”. Ieri sera Sanna insieme ai suoi colleghi di Paliano e Artena, al vescovo e al presidente del consiglio regionale del Lazio, hanno deposto dei fiori sul luogo dell’omicidio. “Abbiamo assicurato alla famiglia di Willy la massima vicinanza e sostegno – aggiunge Sanna - ci costituiremo come parte civile nell’eventuale processo”. (Rer)