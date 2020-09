Emirati: Consiglio dei ministri approva politica nazionale per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri degli Emirati Arabi Uniti ha approvato oggi una politica nazionale per le vaccinazioni, mirante ad assicurare vaccini di qualità e sostenibili in tutto il paese. Lo riferisce il quotidiano emiratino in lingua inglese “The National”. Altri obiettivi del programma sono una campagna per migliorare la consapevolezza del pubblico sull’importanza dei vaccini, oltre a misure di sostegno a innovazione e ricerca e politiche per affrontare emergenze sanitarie e nuove epidemie. Il programma, applicato a più settori, cercherà di fornire un “quadro nazionale” per la lotta a malattie contagiose e ridurne i pericoli, per i singoli e per la società, oltre a cercare di migliorare la posizione degli Emirati come centro sanitario regionale e internazionale. La notizia giunge mentre vari paesi e case farmaceutiche tentano di sviluppare un vaccino contro il Covid-19. Uno dei sei vaccini che attualmente si trovano nella terza fase dello sviluppo, quello della compagnia cinese Sinopharm, è in corso di sperimentazione anche negli Emirati. Secondo le autorità, lo scorso agosto più di 31.000 volontari hanno partecipato ai test ad Abu Dhabi, e tutti gli individui che hanno preso dosi del vaccino hanno sviluppato anticorpi contro la malattia. (Res)