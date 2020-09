Sud Sudan: in corso operazioni di ritiro militari missione Onu Minuss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni di ritiro delle truppe della missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Minuss) dai campi profughi del Paese. Posizionati per garantire la sicurezza dei campi che sono stati istituiti nel 2013 dopo lo scoppio della guerra civile ed ospitano ad oggi 180 mila persone, i militari hanno iniziato a ritirarsi venerdì. La gestione dei campi passa ora sotto tutela governativa, dopo che il Minuss ha considerato conclusa la sua missione, decisione non condivisa da diverse organizzazioni non governative attive in Sud Sudan. Queste ultime temono che se le forze militari si ritirano dai campi, questo potrebbe spingere numerosi rifugiati a voler rientrare nelle loro case. Secondo quanto dichiarato ai microfoni di "Rfi" da Alexander Davey, rappresentante in Sud Sudan per l'ong Norwegian Refugee Council (Nrc), il processo di pace non è ancora stato veramente messo in atto in tutto il paese e questo cambio di gestione mette a rischio la sicurezza dei rifugiati nel Paese, dove gli equilibri non sono ancora stabili.(Res)