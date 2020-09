Speciale difesa: Pentagono, Cina valuta apertura basi militari in quattro paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta valutando la possibilità di istituire basi militari in quattro paesi africani. È quanto emerge da un rapporto del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, secondo cui i paesi in questione sono Kenya, Seychelles, Tanzania e Angola. “Al di là della sua attuale base a Gibuti, la Rpc (Repubblica popolare cinese) molto probabilmente sta già considerando e pianificando ulteriori strutture logistiche militari all'estero per supportare le forze navali, aeree e di terra”, afferma il rapporto, secondo cui oltre ai quattro paesi africani Pechino starebbe pianificando di aprire nuove basi militari anche in Myanmar, Thailandia, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Emirati Arabi Uniti e Tagikistan. Inoltre, si legge nel documento, Cina e Cambogia hanno negato pubblicamente di aver firmato un accordo per fornire al piano l'accesso alla base navale di Ream, in Cambogia. (Nys)