Speciale difesa: Turchia, ad Ankara incontro tra ministro della Difesa e capo commissione militare Nato

- Oggi ad Ankara si incontreranno il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, e il capo della commissione militare della Nato, Stuart Peach. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". L'incontro arriva dopo che negli scorsi giorni il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che l'obiettivo dei colloqui in corso tra Grecia e Turchia alla Nato per arrivare a una distensione della situazione nel Mediterraneo orientale è quello di ridurre il rischio di incidenti nella regione, ma non si è ancora raggiunto un accordo. "Sia i leader greci che quelli turchi si sono già incontrati per colloqui tecnici qui alla Nato. L'obiettivo di questi colloqui è quello di stabilire meccanismi di deflusso militare, per ridurre il rischio di incidenti nella regione del Mediterraneo. Non è stato ancora raggiunto un accordo sul meccanismo", ha detto. Questi colloqui sono "tecnici", ha spiegato il segretario generale, e intendono "completare e non sostituire lo sforzo guidato dalla Germania per la mediazione politica verso la riduzione dell'escalation". Quello che si sta cercando di fare, quindi, "non è affrontare i problemi di fondo" tra i due paesi, ma quello di arrivare a un deflusso della presenza militare. "Finché avremo così tante navi nel Mediterraneo orientale, crediamo che ci sia la necessità di avere colloqui tecnici su come sviluppare meccanismi di deconflitto potenziati", ha aggiunto. (Tua)