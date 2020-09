Speciale difesa: Giappone, fusione Dpp-Cdp, Edano e Izumi candidati alla presidenza del nuovo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vicende dell’opposizione sono state messe in ombra dall’annuncio di dimissioni di Shinzo Abe, primo ministro e presidente dell’Ldp. Il Partito liberaldemocratico eleggerà il nuovo presidente il 14 settembre. La convocazione ufficiale delle elezioni è prevista per domani, 8 settembre. I candidati sono Yoshihide Suga, 71 anni, capo di gabinetto del premier, considerato il favorito; Shigeru Ishiba, 63 anni, ex ministro della Difesa, e Fumio Kishida, 63 anni, responsabile politico del partito ed ex ministro degli Esteri. Il nuovo leader politico dovrà essere poi votato come premier dalla Dieta, dove la coalizione di governo guidata dall’Ldp ha la maggioranza. Una sessione parlamentare straordinaria dovrebbe tenersi il 16 o il 17 settembre. (Git)