Speciale difesa: a Deblin in Polonia sorgerà fabbrica di componenti per missili Patriot

- A Deblin, nel sud-est della Polonia, sorgerà un impianto per la produzione di componenti dei missili Patriot. Lo ha annunciato la società statunitense Lockheed Martin, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". La fabbrica è il frutto di una partecipazione industriale militare firmata tra la società Usa e la polacca Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 (Wzl1). Nel 2021, a costruzione ultimata, l'impianto avrà una superficie di 3 mila metri quadrati e assumerà 20 persone. La collaborazione tra Lockheed Martin e Wzl1 è cominciata nel 2018. "Il programma è una pietra miliare nelle relazioni presenti e future con Lockheed Martin", ha dichiarato in un comunicato Barlomiej Kacperczyk, membro del Cda di Wzl1. I missili Pac-3 Mse (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) diventeranno un elemento significativo del sistema di difesa aerea polacco in futuro. (Vap)