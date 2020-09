Speciale difesa: Libano, una nuova mensa per i ragazzi speciali di Qana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto di rinnovamento finalizzato a migliorare la qualità della vita dei ragazzi "speciali" che vivono la struttura, a rendere più efficiente il centro, offrire una gamma di servizi più ampia ed attagliata alle esigenze degli utenti. Questo, in sintesi, il progetto che i "caschi blu" del contingente italiano della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) hanno realizzato nel centro "Al-Basma Center for special needs", la struttura riabilitativa che si occupa della cura, dell'istruzione e dell'integrazione dei giovani diversamente abili di Qana, un villaggio di circa diecimila abitanti a sud-est di Tiro, nel Libano meridionale. Lo riferisce un comunicato stampa del contingente italiano dispiegato a Shama. In particolare, l'intervento complessivo ha riguardato lavori di adeguamento delle condizioni di sicurezza dell'immobile e una nuova destinazione d'uso dei locali che ha interessato gli spazi della mensa, realizzata ex novo secondo moderni standard di efficientamento energetico e di adeguamento degli impianti, uno spazio che darà modo ai ragazzi di rendersi sempre più autonomi e di sperimentare momenti di aggregazione e convivialità. Grazie a questo progetto, realizzato dal contingente italiano di Unifil con fondi del ministero della Difesa, gli assistenti sociali del centro potranno garantire agli ospiti il mantenimento e lo sviluppo di abilità nell'ambito cognitivo, dell'autonomia personale, sociale, affettiva e, dove è possibile, occupazionale. (Com)