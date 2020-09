Brexit: von der Leyen avverte Johnson, "non infrangere il diritto internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avvertito il primo ministro britannico Boris Johnson di "non infrangere il diritto internazionale", in seguito al disegno di legge che di fatto prevederebbe un annullamento del protocollo sui confini irlandesi contenuto nel trattato sull'uscita del Regno Unito dall'Ue firmato lo scorso anno dallo stesso capo del governo di Londra. Von der Leyen ha fatto presente, in un tweet, che "il protocollo tra Irlanda e Irlanda del Nord è essenziale per proteggere la pace e la stabilità sull'isola, e per proteggere l'integrità del mercato comune". Al momento, indipendentemente dal se il Regno Unito riesca a raggiungere un accordo commerciale o no con l'Unione europea, il protocollo contenuto all'interno dell'accordo di uscita firmato nel 2019 prevede che l'Irlanda del Nord (parte del Regno Unito) rimanga nel mercato comune dell'Unione europea dal 2021, e sottostia alle sue regole sugli aiuti di stato: si tratta di una delle controversie che hanno portato allo stallo nelle trattative per l'accordo commerciale in queste settimane.(Rel)