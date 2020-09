Colleferro, l'As Roma: "Il sogno calcistico di Willy spezzato in modo violento, riposa in pace romanista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di calcio As Roma rivolge un pensiero su Twitter al giovane Willy Monteiro Duarte, morto a Colleferro aggredito da un branco di violenti. "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata As Roma - si legge nel tweet - Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace. Romanista". (Rer)