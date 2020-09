Bielorussia: Borrell, arresti e rapimenti politici sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti arbitrari e i rapimenti per motivi politici in Bielorussia sono inaccettabili. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, citando le "azioni brutali di questa mattina contro Andrei Yahorau, Irina Sukhiy e Maria Kalesnikova". Per Borrell, "le autorità statali devono smettere di intimidire i cittadini e di violare le proprie leggi e gli obblighi internazionali". (Beb)