Roma: un arresto e due denunce per due diverse rapine in strada

- Una persona è stata arrestata e due sono state denunciate per rapina in due interventi differenti dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. A finire in manette un 29enne algerino, già con precedenti, che in via San Bartolomeo de Vaccinari, probabilmente con un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce, ha rapinato un 40enne romano. Il malvivente si è avvicinato alla vittima con un pretesto e gli ha strappato con violenza la collana d'oro dal collo. I carabinieri che era di passaggio nella zona hanno notato la scena e sono intervenuti, riuscendo a bloccare il rapinatore ma soltanto ricorrendo all’uso dello spray urticante. Il 29enne è stato portato in caserma e da una consultazione alla banca dati, militari hanno scoperto che aveva anche fornito false generalità. Il rapinatore dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. In via Angelo Brunetti, invece, due serbi di 27 anni, in vacanza a Roma, hanno rapinato della somma di 820 euro in contanti un ragazzo del Gambia di 32 anni e si sono dileguati per le vie limitrofe. I carabinieri, intervenuti su richiesta giunta al 112, sono riusciti a rintracciare i rapinatori nell’albergo dove erano alloggiati e li hanno denunciato per rapina aggravata in concorso. (Rer)