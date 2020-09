Austria: mercoledì Kurz riceverà premier di Repubblica Ceca e Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco Andrej Babis sarà mercoledì a Vienna per discutere con gli omologhi austriaco e slovacco, Sebastian Kurz e Igor Matovic Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". L'incontro, che si inserisce nel cosiddetto formato di Austerlitz, sarà dedicato tra i tanti temi alla situazione in corso in Bielorussia, alle relazioni con la Cina e alla questione migratoria. Assieme a Kurz e Matovic, Babis parlerà però anche di coronavirus. "I primi ministri discuteranno la possibilità di cooperazione trilaterale e alcuni argomenti del prossimo Consiglio europeo, ovvero Turchia, Cina, Bielorussia, questioni legate al mercato interno e alla competitività, immigrazione, Brexit e gli sviluppi recenti della pandemia di coronavirus", si legge in un documento relativo ai temi in discussione da parte del governo ceco nella riunione di quest'oggi. (Vap)