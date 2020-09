Migranti: Unhcr, Ics e Oim esortano Stati a porre fine alla crisi umanitaria su nave Maersk Etienne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'International Chamber of Shipping (Ics), l'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr), e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), chiedono lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo di una nave cargo. Il gruppo, di cui fanno parte un bambino e una donna incinta, è sotto shock, trovandosi ormai a bordo della Maersk Etienne da oltre un mese. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unhcr. I governi si sono rifiutati di autorizzare il comandante della nave a far sbarcare i migranti e i rifugiati fuggiti dalla Libia, violando il diritto internazionale. I membri dell'equipaggio condividono cibo, acqua e coperte coi naufraghi soccorsi. Tuttavia, non sono opportunamente formati né in grado di assicurare assistenza medica a quanti ne abbiano necessità. Le imbarcazioni mercantili non costituiscono un ambiente sicuro per queste persone vulnerabili, le quali devono essere condotte immediatamente presso un porto sicuro. In una lettera al Segretario generale, l'Ics si è appellata all'Organizzazione marittima internazionale affinché intervenisse con urgenza per "mandare un chiaro messaggio ribadendo che gli Stati devono garantire che i casi di ricerca e soccorso in mare siano risolti conformemente alla lettera e allo spirito del diritto internazionale". Il diritto e le convenzioni marittime internazionali prevedono obblighi chiari a carico delle imbarcazioni e degli Stati costieri volti ad assicurare che le persone alla deriva siano soccorse e prontamente fatte sbarcare in un luogo sicuro. La Maersk Etienne ha onorato tali obblighi, ma ora si ritrova nel mezzo di un gioco diplomatico in cui tutti scaricano le proprie responsabilità. (segue) (Com)